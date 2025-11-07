Два подъезда в домах Наро-Фоминска попали в финал областного конкурса

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводят в регионе каждый год. В этот раз финалистами стали четвертый подъезд дома № 4 на улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске и первый подъезд дома № 11 на Магистральной улице в Верее.

Подъезды обновили по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Мой подъезд». Темой оформления стала «Моя семья». Стены подъездов украсили душевными и красочными рисунками. Все эскизы предварительно согласовывали с жильцами.

Помимо этого, в общедомовых пространствах заменили окна и тамбурные двери, установили новые почтовые ящики и светодиодные светильники, покрасили стены и потолки, смонтировали слаботочные провода. На первом этаже положили плитку, отремонтировали входные группы и перила, повесили информационные щиты.

Качество выполненных работ оценили представители Минчистоты области, администрации Наро-Фоминского городского округа, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, управляющих компаний, а также сами жильцы.