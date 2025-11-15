Два подъезда домов в Реутове вошли в топ-20 лучших в Подмосковье

В конкурсе лучших подъездов Московской области участвуют отремонтированные подъезды домов на Юбилейном проспекте и Ашхабадской улице в Реутове. Результаты объявят в конце.

Современный ремонт выполнили в подъезде дома № 39 на Юбилейном проспекте. Также обновили подъезд во втором корпусе дома № 27 на Ашхабадской улице.

Оба выставили на конкурс лучших подъездов Подмосковья. Они вошли в 20 претендентов на победу. Оценку выставляла специальная комиссия.

«Дома соответствуют, подъезды также соответствуют всем техническим требованиям. Все продумано, ремонты сделаны достаточно грамотно, все красиво. Одному это очень трудно сделать, сразу видно, что работала целая команда. Но, жители — молодцы», — отметила консультант территориального отдела № 1 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Ирина Мальцева.

Отметим, что всего на конкурс подано более 40 заявок.