Два педагога из Подольска вошли в сотню лучших учителей Московской области

Преподаватель русского языка и литературы школы имени Зернова Ксения Лукошникова и учитель начальных классов школы № 30 имени Героя России Щукина Анастасия Марьева вошли в топ-100 лучших педагогов Подмосковья. Каждый из них получит денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей за профессионализм, вклад в развитие учеников и высокие результаты в педагогической деятельности.

Ксения Лукошникова является представительницей педагогической династии с историей в 175 лет. Девушка продолжает семейные традиции. С отличием окончила Государственный университет просвещения, является автором пяти научных статей, активным участником образовательных и волонтерских проектов. Имеет награды: благодарственное письмо министра региона и памятную медаль президента России за вклад во Всемирный фестиваль молодежи 2024 года.

Анастасия Марьева с детства мечтала стать педагогом, вдохновляясь примером матери — учителем с 20-летним стажем. После окончания университета она вернулась в родную школу, чтобы делиться знаниями и прививать любовь к учебе младшим ученикам.