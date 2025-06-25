Два педагога из Чехова вошли в число лучших в Московской области

В Подмосковье в конкурсе на денежное поощрение лучших педагогов отобрали 70 учителей. Среди них два конкурсанта представили муниципальный округ Чехов.

Учитель русского языка и литературы из Нерастанновской средней школы Людмила Бурых и учитель английского языка из Новобытовской средней школы Анна Деодатова успешно прошли отбор, что позволило им выйти на федеральный этап, где они также стали победителями. Лауреатов наградили денежными призами.

Глава муниципалитета Михаил Собакин искренне поздравил учителей с достижением таких высоких результатов. Он подчеркнул, что их успехи являются гордостью не только для школ, но и для всего округа. Он также пожелал им вдохновения в их благородной миссии — обучении и воспитании подрастающего поколения.