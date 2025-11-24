Два патриотических мероприятия к 72-летию МКБ «Факел» прошли в Химках

Два патриотических мероприятия, посвященных 72-летию со дня основания машиностроительного конструкторского бюро «Факел», прошли в городском округе Химки. Встреча прошла в рамах программы «Успех V единстве поколений».

Основное празднование развернулось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», где собрались жители, желающие узнать больше об истории и достижениях легендарного бюро. Предприятие по сей день является лидером в разработке ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны в России.

«Это центр передовых технологий, кузница инженерных кадров и символ нашего оборонного могущества. На протяжении многих лет предприятие является одним из крупнейших работодателей нашего региона, внося огромный вклад в его развитие, создавая рабочие места и формируя научный и инженерный потенциал», – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Еще одна тематическая встреча прошла в поселке Лунево, подтверждая широкий общественный резонанс юбилея.

«В Химках ежедневно проводится масса тематических мероприятий. Они посвящены историческим датам, выдающимся личностям. Считаю, для нашей молодежи это прекрасная возможность расширить кругозор и узнать много новых интересных фактов», – сказал депутат Химок Глеб Демченко.

По словам народной избранницы Татьяны Кавторевой, патриотическое воспитание в Химках включает множество форматов — от мастер-классов и встреч с ветеранами до концертных программ и спортивных соревнований, что позволяет вовлекать в них жителей всех возрастов.