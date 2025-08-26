Два парка и три сквера благоустроят в Подольске в 2025 году

В Подольске практически полностью выполнили программу благоустройства на этот год. В сентябре завершат обновление двух парков и трех скверов, реконструкцию двух губернаторских детских площадок, а до конца года сделают укладку асфальта у придомовых территорий и народных троп.

Специалисты уже модернизировали детские площадки, обновили общественные пространства, обустроили уличное освещение и пешеходные дорожки, заасфальтировали дворы. На большинстве объектов работы завершили. Оставшиеся адреса находятся на финальном этапе.

«В сентябре закончим обновление парков „Дубрава“ и имени Талалихина, скверов Пушкина, Спасателей и Папирова. Продолжаем реконструкцию двух игровых зон площадью 300 квадратных метров, установленных несколько лет назад по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева», — рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

До конца августа уложат новое покрытие у придомовых территорий, а также на тропах по программе «Пешком». Кроме того, стоит задача расширить список благоустраиваемых территорий и включить в план на 2026-й еще больше мест.