Два оздоровительных лагеря открыли в Лосино-Петровском округе

Торжественное открытие двух оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей состоялось в городском округе. На базе средней школы № 2 заработал лагерь «Смена», а на базе Биокомбинатовской школы — «Солнышко».

В первую смену в лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 180 юных жителей Лосино-Петровского округа. Для них подготовили насыщенную программу патриотических, спортивных и творческих мероприятий, игр, конкурсов и экскурсий.

На открытии лагерей выступили артисты дома культуры «Октябрь», создавшие по-настоящему праздничную атмосферу. С началом летних каникул ребят поздравила заместитель главы городского округа Валентина Тропанец. Она пожелала детям хорошо отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей.

Первая смена в лагерях станет тематической и будет проходить под эгидой «Движения первых». Воспитанники смогут больше узнать о ценностях самого масштабного движения страны, встретиться с активистами и наставниками организации, поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах по лидерству и творчеству, играх и увлекательных квестах.