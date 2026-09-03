Сегодня 14:44 Два обновленных школьных здания открыли в Коломне 1 сентября Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Подмосковье

Коломна

Школы

1 Сентября

Подмосковье

Более 24 тысяч школьников начали 1 сентября новый учебный год в городском округе Коломна, 2 тысячи из них впервые сели за парту. Для учеников школы № 14 этот День знаний стал особенным — 1 сентября здесь отметили сразу два новоселья.

Новый корпус образовательного комплекса открыли на улице Шилова. Здание, рассчитанное на 400 человек, построили раньше намеченных сроков, чтобы ребята могли перейти на учебу в первую смену уже в этом учебном году. Новые классы оборудованы по последнему слову техники, просторные современные мастерские ждут школьников на уроки труда, большой и светлый спортивный зал готов для занятий физкультурой. На торжественной линейке подрядчик вместе с детьми, мечтающими о профессии строителя, передали директору образовательного комплекса Дмитрию Ушакову символический ключ от пристроя. Первый звонок в этом новом учебном году по традиции прозвучал в руках первоклассницы.

Открытие нового корпуса уже в этом учебном году стало настоящим сюрпризом не только для детей, но и для родителей. Так же громко и звонко звучал первый звонок в еще одном здании школы № 14. После капитального ремонта открылся корпус на улице Зайцева. Это здание 1939 года постройки находится в исторической части города. Здесь постарались сохранить дух старой школы, но внутри все готово к современным образовательным процессам. И снова — цветы у первоклассников, волнение родителей, выпускники улыбаются рядом с учителями, а над их головами летит мелодия школьного вальса.