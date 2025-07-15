Два новых врача пополнили штат больницы в Шатуре

Новые специалисты трудоустроились в Шатурскую больницу в июле. Это психиатр и педиатр.

Тимур Гилязов теперь работает врачом-психиатром в поликлинике № 1. Ранее он окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальностям «педиатрия» и «психиатрия», работал завотделением в ЦКПБ имени Ф. А. Усольцева. Сегодня Тимур имеет высшую квалификационную категорию по специальности «психиатрия» и аккредитацию по ней.

«Я приехал по приглашению главного врача. В коллективе меня приняли хорошо. Администрация больницы помогает в решении социальных и квартирных вопросов. Очень понравилась программа „Социальная ипотека“ и предоставление жилья специалистам, переезжающим в Московскую область», — сказал Тимур Гилязов.

Новый врач-педиатр появился в детской поликлинике в Рошале. Диана Абдулкеримова окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальностям «педиатрия» и «эндокринология», имеет аккредитацию по специальности «педиатрия».

Отметим, что Шатурская больница принимает участие в программах «Земский доктор» и «Социальная ипотека».