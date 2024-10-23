Два новых троллейбусных маршрута запустят в Подольске в 2025 году

Власти городского округа Подольск планируют запустить в 2025 году два новых маршрута. Они выбирают поставщиков, которые доставят 12 троллейбусов, соответствующих современным стандартам.

Заместитель главы муниципалитета Александр Кондратюк провел ряд рабочих встреч с представителями четырех ведущих производственных компаний из Москвы, Минска, Челябинска и Уфы по поручению главы Подольска Григория Артамонова. Совместно они обсудили технические характеристики троллейбусов, в том числе безопасность и запас автономного хода до 20 километров.

«Одна из главных наших целей — совершенствование работы муниципального перевозчика. При выборе новых троллейбусов основное внимание уделят их качеству и надежности, а также опыту использования подобных транспортных средств в других регионах», — сказал Григорий Артамонов.

Новые троллейбусные маршруты охватят территории, которые раньше не были задействованы этим видом транспорта.

Рейсы № 4К «Стройиндустрия — площадь Юбилейная» с заездом в деревню Лемешово охватят 13 остановок: Кутузово, Шепчинки, стадион «Труд», Юбилейная площадь, улица Ленинградская, магазин «Маяк», бульвар Льва Толстого, 3-я поликлиника, Кутузово-1 и поселок Южный.

Маршрут «Станция МЦД Подольск — Фетищево — улица Академика Доллежаля — Станция МЦД Подольск» будет состоять из 11 остановок: улица Курская, улица Матросская, улица Кирова и Варшавское шоссе.

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