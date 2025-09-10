Два новых стадиона у школ построили в Щелкове в 2025 году

Современные пространства для занятий спортом продолжают создавать в Щелкове. В этом году число школьных стадионов достигло в округе 19.

Строительство проводят в рамках губернаторской программы «Открытые стадионы». В ее рамках на новых пришкольных стадионах могут заниматься не только учащиеся учреждений, но и жители.

На таких объектах традиционно есть футбольные и баскетбольные площадки, зоны воркаута, беговые дорожки и тренажеры под навесом. В 2025 году два новых открытых стадиона оборудовали у школ № 3 и № 16.

«Мы создаем такие пространства не только для школьников, но и для старшего поколения. Взрослые могут приходить после уроков — с 16:00 до 22:00. Это отличная возможность организовать матч с друзьями, провести семейную тренировку или просто сделать зарядку», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.