Два новых сквера открыли в Орехово-Зуевском городском округе

В Куровском и Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа открыли два новых сквера. Там установили столы для тенниса, обновили пешеходные дорожки, поставили скамейки.

Сквер «Первомайский» открыли в городе Куровском. Старые бараки на этом месте снесли и обустроили зону отдыха. Для горожан там установили лавочки и качели с навесом, столы для настольного тенниса и воркаут-площадку. Помимо этого, построили большой детский игровой городок с горками и большой песочницей.

Завершили благоустройство сквера и в городе Ликино-Дулеве у фарфорового завода. Общая площадь зоны отдыха составляет почти два гектара. В сквере обустроили пешеходные дорожки, привели в порядок мемориал, установили скамейки, информационные стенды. Для удобства посетителей сделали навигацию.

Отметим, что работы по благоустройству провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

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