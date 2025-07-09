Два новых рентген-аппарата установили в поликлиниках Коломны

В Коломенской больнице начали работу сразу два новых рентген-аппарата: один установлен во взрослой поликлинике № 2, другой — в детской поликлинике № 1. Запись на обследование будет доступна через врачей всех поликлиник больницы, сообщил главный врач Николай Макаров.

Оборудование предназначено для травматологического отделения и позволит проводить рентген-исследования как в экстренных случаях, не покидая больницу, так и в плановом порядке для всех жителей Коломенского городского округа.

Каждый аппарат сможет выполнять до 50 исследований в день. Детский рентген-аппарат будет обслуживать не только амбулаторных пациентов, но и детей, проходящих лечение в стационаре.

Поставка современного цифрового оборудования стала возможна благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и инициативам губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для Коломенской больницы это уже вторая крупная поставка техники в 2025 году — ранее в поликлинике № 2 начал работать новый цифровой флюорограф.

Кроме того, до конца года планируется установить еще три рентген-аппарата: в хирургических корпусах № 7 и № 2, а также в поликлинике № 1. Аппараты в корпусах станут доступны пациентам после завершения капитального ремонта зданий.