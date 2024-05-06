Два новых рентген-аппарата установили в больнице в Мытищах | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 21:28 Два новых рентген-аппарата установили в больнице в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мытищинская больница получила два новых рентген-аппарата С-дуга благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Оборудование позволяет проводить сложные операционные вмешательства с высокой точностью и низкой травматичностью, сокращая сроки реабилитации пациентов.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Рентген-аппарат С-дуга помогает мытищинским врачам в проведении сложных операционных вмешательств. Преимуществом такой хирургии является низкая травматичность, благодаря которой сокращается реабилитационный период пациента.

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«Благодаря мобильности аппарата наши врачи получают снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, без сознания. Мытищинские медики прибегают к помощи С-дуги в огромном спектре хирургических операций, таких как травматологические, ортопедические, а также в детской хирургии и нейрохирургии. Преимуществом такой хирургии является низкая травматичность, благодаря которой сокращается реабилитационный период пациента», — отметила главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В этом году также в хирургическом корпусе Мытищинской больнице открылся новый рентген-кабинет, еще один планируется запустить в приемном отделении. Специалисты признаются, этот год рекордный по числу поставок тяжелого оборудования. Во второй половине года планируется поставка нового оборудования. В поликлинику № 5 будет установлен новый флюорограф. В поликлинике № 3 будет установлен маммограф и флюорограф. Новое цифровое оборудование повышает эффективность диагностических исследований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медцентров в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

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