Два новых парка откроют в Серпухове

В Московской области реализуется программа по комплексному развитию Серпуховского округа, включающая в себя благоустройство парковых зон, открытие новых культурных объектов и модернизацию общественных пространств.

«Два года назад произошло объединение трех муниципалитетов — Серпухов, Протвино и Пущино. Наша главная задача — развивать округ, обновлять общественные пространства и наполнять их разнообразными мероприятиями», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В качестве примера успешной реализации программы благоустройства он отметил преображение набережной реки Нары в Серпухове, которая стала популярным местом отдыха и прогулок для горожан. На набережной были проведены работы по озеленению, установке уличной мебели и освещения, а также созданию пешеходных зон.

Кроме того, в Министерстве благоустройства сообщили о скором открытии двух новых парковых зон в Серпуховском округе. Уже в текущем месяце в Протвине откроет свои двери для посетителей парк «Сказка», а в октябре текущего года в Серпухове начнет работу парк «Питомник».