Два новых офтальмологических аппарата установили в поликлинике Реутова

В городской поликлинике № 2 в Реутове начали работу два новых офтальмологических аппарата: оптический томограф и устройство для ультразвуковой диагностики глаза и орбиты. Это позволит проводить высокоточные исследования глазных структур и поможет врачам в диагностике различных заболеваний.

С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), которая теперь доступна пациентам, можно детально изучить состояние тканей глаза на ультраструктурном уровне. Принцип работы томографа основан на использовании светового потока, который, отражаясь от глазного дна, преобразуется в графическое изображение. Это позволяет офтальмологу получить максимально точные данные о состоянии внутренних структур глаза.

Врач-офтальмолог Мария Архипова отметила, что основные преимущества ОКТ — это бесконтактность, отсутствие противопоказаний и оперативное получение результатов. Данный метод особенно эффективен при выявлении и мониторинге таких заболеваний, как глаукома, диабетический макулярный отек, невриты и другие патологии.

Кроме того, в кабинете офтальмолога теперь доступна ультразвуковая диагностика глаз и орбиты. Этот метод позволяет оценить состояние внутренних структур глаза, что особенно важно при таких заболеваниях, как катаракта, язва роговицы и другие серьезные патологии. Новое оборудование значительно расширяет возможности диагностики и лечения глазных заболеваний в поликлинике.