Два новых насоса установят в котельной села Павловская Слобода в Истре

На следующей неделе в котельной на улице Карла Маркса в селе Павловская Слобода муниципального округа Истра появится современное отопительное оборудование. Работы по замене двух насосов на подачу тепла и горячей воды в населенном пункте не повлияют.
Котельную открыли муниципальном округе Истра в 2000 году и оборудование не меняли с момента основания. После 25 лет срок его службы подошел к концу — оно морально и физически устарело. Новые насосы не только обладают гораздо большим коэффициентом полезного действия, но и обеспечат более стабильную работу отопительной системы, поддержат скорость потока теплоносителя и будут равномерно распределять тепло. Каждый из них подключается к отдельному котлоагрегату.
Кроме того, там запланировали замену дозирующего насоса в системе химводоочистки. Этот элемент отвечает за подачу реагента, который предотвращает образование накипи в трубах. Это продлевает срок службы оборудования и повышает его эффективность.
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