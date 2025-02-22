Два новых надземных перехода построят в Одинцове в 2025 году

В Одинцовском округе началось строительство современных пешеходных переходов, которые станут важным элементом инфраструктуры для жителей. В районе жилого комплекса «Рублевский» уже ведут работы по установке опор и башен-сходов.

Одновременно на участке между улицами Баковской и Вокзальной проводят подготовительные мероприятия: переустройство коммуникаций и закладка свай для будущих опор.

Новые переходы будут полностью соответствовать региональным стандартам. Они будут оснащены остеклением, лифтами и специальными приспособлениями для маломобильных групп населения, что сделает их удобными и безопасными для всех категорий пешеходов. Особое внимание уделят доступности: лифты и пандусы позволят людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно пользоваться переходами.

Планируется, что движение по новым переходам откроется в конце 2025 года. Их строительство — часть масштабной программы по улучшению транспортной инфраструктуры округа. Помимо повышения безопасности, новые переходы помогут разгрузить дорожные потоки и сделают передвижение пешеходов более комфортным.

Также стоит отметить, что проекты переходов включают элементы благоустройства прилегающих территорий: установку освещения, озеленение и создание удобных подходов. Это позволит не только улучшить функциональность, но и эстетически преобразить городское пространство.