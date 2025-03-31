Два новых маршрута открыли в парке Малевича в Одинцове

Парк Малевича в Одинцовском округе является площадкой для уникальной экспозиции современного искусства при поддержке Третьяковской галереи. Для гостей действуют два захватывающих маршрута.

Маршрут «При чем тут Малевич?» поможет разгадать связь парка с великим художником через призму современного искусства, а «Малевич в лесу» предлагает прогулку от входной группы со стороны поселка Ромашково с погружением в атмосферу романтизма. Аудиогиды помогут посетителям глубже понять замысел художников и связь их творчества с идеями русского авангарда.

Также парк Раздолье с 1 апреля начинает дополнительные тренировки «Здоровая спина». Для маленьких гостей подготовили различные активности, а кафе «Спортсмены» предлагает отличное завершение дня.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на этой неделе предлагают разнообразные активности для всех возрастов: динамичные занятия по фитбоксу для улучшения физической формы, координации и выносливости, а также активные игры для маленьких непосед в «Детской секции».

В парке Захарово в пятницу, 4 апреля, в «Мастерской Самоделкина» состоится творческий мастер-класс. Самым интересным событием субботы станет кукольное представление «Сказка о царе Салтане» от творческого объединения «Сказка».