Два новых корпуса в ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастр

Два новых корпуса поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Одинцово-1». Там обустроили 672 квартиры.

Благодаря постановке на кадастр новоселы смогут оформить права собственности на квартиры, записать детей в школы и сады, прикрепиться к поликлинике и провести другие юридические процедуры.

Общая площадь двух домов превысила 36 тысяч квадратных метров. В 25-этажных постройках обустроили 672 квартиры разной планировки. На первых этажах разместили коммерческие помещения, а во дворе создали зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

На территории ЖК уже открыли две школы и один детский сад. Всего там построят 10 образовательных учреждений.

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