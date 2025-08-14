Два новых корпуса образовательного центра «Старт» откроют в Ленинском округе

Директор образовательного центра «Старт» в Ленинском округе Олег Рубцов принял участие в круглом столе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым . На мероприятии обсудили с педагогами школ-новостроек подготовку к новому учебному году.

В Ленинском округе 1 сентября откроют два новых корпуса образовательного центра «Старт» — в Мисайлове и Коробове. Оба здания — на 1100 мест.

«Отвечая на вопрос Андрея Юрьевича Воробьева об учителях новых школ, доложил, что педагогические коллективы обоих корпусов сформированы на 99%. Абсолютное большинство — это учителя, приехавшие из разных регионов страны благодаря эффективным мерам поддержки, действующим в Московской области», — рассказал Олег Рубцов.

Он добавил, что двух педагогов трудоустроили в рамках губернаторского проекта «Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов» — преподавателя русского языка и литературы Марию Пальникову и преподавателя начальных классов Анну Радашкевич. Для специалистов предусмотрели единовременные выплаты и компенсацию аренды жилья при переезде в Подмосковье. Всего в новом учебном году в центр «Старт» приняли на работу более 80 новых учителей.

Во время рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил школы-новостройки, которые откроют 1 сентября. В новом корпусе в Мисайлове будут учиться 1150 ребят, из них 900 перейдут сюда из перегруженного первого корпуса образовательного центра «Старт» и Мисайловской школы № 1. В коробовском корпусе за парты сядут 500 юных жителей жилого комплекса «Горки Парк».