Два новых казачьих класса открыли в школах Богородского округа

Два новых казачьих класса в Богородском округе торжественно открыли в День знаний. Знаменательное событие приурочили ко Дню Донской иконы Божией Матери — празднику, который глубоко почитается в казачьей среде.

День начался с важного духовного события: казаки и воспитанники округа приняли участие в праздничном богослужении в храме святой блаженной Матроны Московской в Ногинске.

Под кураторством казаков Станичного казачьего общества Богородского округа отдельского казачьего общества Московской области были открыты новые классы: в Центре образования № 8 — пятый казачий класс (он стал уже третьим таким классом в школе); в Центре образования № 5 имени Героя России Максима Сураева — седьмой казачий класс.

На торжественных линейках в школах собрались почетные гости: атаман Богородского округа Александр Полевой, председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов, заместители атамана, а также клирик храма иконы Божией Матери «Тихвинская» города Ногинск иерей Александр Потапов.

В своих напутственных словах Александр Полевой пожелал казачатам успехов и энтузиазма в учебе, а педагогам — мудрости и сил. Он выразил уверенность, что совместная работа принесет новые свершения и победы, укрепит связь поколений и поможет ребятам вырасти достойными гражданами своей страны.

Открытие казачьих классов — это не просто появление новых учебных групп, а формирование особой воспитательной среды. Проект призван приобщить школьников к богатым традициям российского казачества и воспитать в них чувство ответственности и патриотизма.