Два новых гинекологических кабинета откроют в Балашихе

В Балашихинской больнице завершается подготовка к открытию двух современных гинекологических кабинетов. Об этом сообщила заведующая поликлиникой Нина Полтава во время визита советника министра здравоохранения РФ Юрия Родионова.

Пациентов будут принимать квалифицированные врачи, включая саму Нину Полтава, которая совмещает работу гинеколога и маммолога.

«Наша цель — обеспечить качественную медицинскую помощь в комфортной обстановке. Мы внимательно прислушиваемся к отзывам пациентов», — подчеркнула главный врач больницы Наталья Алимова.

Юрий Родионов положительно оценил организацию работы медучреждения. В ходе визита он пообщался с пациентами, чтобы узнать их мнение о качестве услуг, осмотрел помещения и провел встречу с персоналом.

Открытие новых кабинетов — важный шаг в развитии амбулаторной помощи в Балашихе. Расширение специализированных услуг повысит доступность здравоохранения для жителей города. Медицинские власти уверены: такие инициативы сделают заботу о здоровье еще эффективнее и ближе к людям.