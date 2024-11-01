Два новых эндоскопа установили в больнице Серпухова

В Серпуховскую больницу поступили два новых эндоскопических прибора. Гастроскоп и дуоденоскоп позволят проводить более точные исследования желудочно-кишечного тракта и выявлять патологии двенадцатиперстной кишки.

Эти современные аппараты обладают повышенной четкостью изображения и отличным фокусом, что делает процедуры более безопасными и эффективными для пациентов.

Кроме того, в отделение переливания крови поступили три новых донорских кресла. Эта многофункциональная медицинская мебель обеспечит комфорт пациентам во время донации.

Новое оборудование было закуплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на улучшение здоровья населения и качество медицинской помощи в регионе.

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