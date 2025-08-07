Два новых дома сдали в Пушкино

Особенностью квартир является наличие чистовой отделки. Многие квартиры оборудованы лоджиями, гардеробными и мастер-спальнями. Помимо жилых помещений, в новых корпусах предусмотрены коммерческие площади на первых этажах, предназначенные для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. Общая площадь этих помещений составляет около четырех тысяч квадратных метров.

В каждом подъезде предусмотрены колясочные. Особое внимание уделено благоустройству внутренней территории. Закрытый двор площадью 14 тысяч квадратных метров превращен в функциональное пространство для отдыха. Здесь расположены детские и спортивные площадки, зона воркаута для занятий спортом на открытом воздухе, а также 500-метровый прогулочный бульвар.

В жилом квартале уже создана развитая социальная инфраструктура — здесь функционируют две школы и два детских сада. В целом, проект «Новое Пушкино» предусматривает строительство 44 жилых корпусов, 29 из которых уже построены и введены в эксплуатацию. В настоящее время в шести корпусах продолжаются продажи квартир.