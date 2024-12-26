Два новых детских сада открыли в Балашихе

В Балашихе открылись два новых детских сада, расположенные в жилых комплексах «Новоград Павлино» и «Измайловский лес». Оба учреждения созданы в рамках инвестиционной программы, направленной на комплексное развитие территорий, и помогут снизить очередность в дошкольных учебных заведениях.

Детский сад в комплексе «Новоград Павлино» рассчитан на 225 мест и представляет собой современное трехэтажное здание с десятью группами. В учреждении предусмотрены групповые помещения, пищеблок, актовый и спортивные залы.

«Открытие двух новых объектов дошкольного образования в 2024 году в Балашихе станет значительным шагом к улучшению условий для детей. Эти детские сады расположены в густонаселенных районах, что поможет решить проблему очередности в садах, в том числе и в соседних микрорайонах», — отметил глава округа Сергей Юров.

Детский сад в «Измайловском лесу» рассчитан на 350 детей и включает в себя 16 групповых ячеек, каждая из которых оборудована спальнями, игровыми, раздевалками, буфетными и туалетами. Кроме того, в учреждении предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок и кухня.

Открытие новых детских садов в Балашихе является частью широкой программы по улучшению инфраструктуры города. Ожидается, что это значительно облегчит доступ к дошкольному образованию для местных жителей и повысит качество услуг в этой сфере.