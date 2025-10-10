Два новых детских сада откроют в Дмитрове в 2026 году

Строительство дошкольных образовательных учреждений активно продолжается в Дмитровском округе. В 2026 году завершится строительство детских садов на Большевистской улице и в микрорайоне ДЗФС.

Детский сад на 130 мест в жилищном комплексе «Большевик» возводит компания «Недвижимость». В двухэтажном здании разместятся помещения для групп, спортивный и актовый залы, современная столовая и кухня полного цикла, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. На территории установят уличные игровые комплексы и обустроят площадки для прогулок.

Эта же организация строит новый корпус детского сада «Сказка», рассчитанный на 101 место. Там разместятся пять групп детей. Здание будет полностью автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом.

Представитель застройщика Дмитрий Кононенко сообщил, что новый образовательный корпус дошкольного учреждения в микрорайоне ДЗФС сдадут к 1 сентября, а детсад на Большевистской улице — к концу следующего года. Объекты будут переданы в муниципальную собственность.