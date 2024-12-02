Два новых автобусных маршрута запустили в Лобне

На оперативном совещании глава Лобни Анна Кротова подвела итоги недели и наметила задачи на декабрь. Среди приоритетов — благоустройство, дорожные работы и развитие транспорта.

В городе продолжают обустраивать тротуары. Из запланированных двадцати трех участков завершены четырнадцать, оставшиеся работы завершат до конца года. В районе «Звонницы» приступили к укладке асфальта, а в Центральном парке идет заморозка льда для катка.

Транспортная инфраструктура также претерпела изменения. В Лобне начали работу два новых автобусных маршрута: номер восемь связывает парк Киово со станцией Лобня, а маршрут восемьсот шестьдесят пять «а» курсирует между станцией Лобня и Перепечинским кладбищем. На маршруте номер семнадцать обустроят шесть новых остановок до конца года, еще одиннадцать появятся в следующем.

«Мы завершаем год с отчетами по каждой сфере работы и будем рады услышать ваши предложения», — сказала глава Лобни Анна Кротова.

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