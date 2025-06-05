Два новых автобусных маршрута запустили в Истре в 2025 году

По просьбам жителей Истры начали курсировать автобусы по двум новым направлениям, а третье планируют запустить в июле. Эти вопросы обсудили на совещании сотрудники администрации и глава округа.

Первым запустили регулярные рейсы по маршруту № 1к «деревня Филатово — станция Холщевики».

Благодаря этому маршруту местные жители из крупных населенных пунктов смогли быстрее добраться до железнодорожной станции. Несмотря на то, что автобусы запустили всего месяц назад пассажиры уже довольны им.

С 1 июня появился еще один маршрут № 6к «станция Снегири — ЖК Новоснегиревский (2 въезд)».

В жилом комплексе живут более 13 тысяч человек. И многие ездят на работу на электричке.Такой маршрут улучшил транспортную доступность для местных жителей.

А с 1 июля запускаются муниципальные рейсы по маршруту № 12к «Агрогородок — станция Манихино».

Благодаря автобусу № 12к пассажиры, которые работают в Дедовске, Красногорске и Москве, не будут проезжать Истру и при этом сократят время в пути. Расписание составлялось по времени прихода электричек. Время следования автобусов по желанию жителей могут изменить. А на всех маршрутах действуют льготы для жителей Подмосковья.