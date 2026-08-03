Два новых автобуса вывели на маршрут №  25 в Воскресенске

На маршрут № 25 «Воскресенск — Конобеево» выпустили два новых автобуса ЛиАЗ-529265-03. Они уже начали перевозить пассажиров, обеспечивая комфортные и безопасные поездки для жителей Воскресенска и соседних населенных пунктов.

Просторный салон автобуса рассчитан на 100 пассажиров. Для удобства в пути предусмотрены климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, современные информационные дисплеи и система видеонаблюдения, которая повышает безопасность поездок. Автобусы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, система книлинга, механическая аппарель и специальная площадка для инвалидной коляски делают посадку и поездку максимально удобными для всех категорий граждан.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».