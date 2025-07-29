Два новых автобуса пополнили школьный автопарк в Чехове

Дополнительные автобусы на шасси ПАЗ на 31 и 22 места будут возить детей в школы села Новый Быт и поселка Любучаны. Обновление автопарка стало возможно при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона.

Транспортные средства на ходу и застрахованы. Кроме того, их оснастили тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, аптечками, ремнями безопасности, огнетушителями и другим оборудованием. У них отсутствуют дефекты на кузове и стеклах, они покрашены и помыты, а сиденья обиты мягкой тканью и оборудованы ремнями безопасности.

Также системы кондиционирования и обогрева исправны. Детям будет комфортно добираться до образовательного учреждения.

В этом году уже приобрели ПАЗ на 31 место, который подвозит детей из деревни Солнышково и поселка Васькино к гимназии № 2, поскольку возникла нехватка транспорта в результате увеличения числа обучающихся, нуждающихся в трансфере.

В общей сложности на базе в деревне манушкино по договору подряда хранят и обслуживают 18 школьных автобусов.