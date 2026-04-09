С 11 апреля на маршрут № 486 «Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)» добавят два автобуса большого класса, которые будут работать по будним дням. Как отметили в Министерстве транспорта Подмосковья, это обеспечит жителям округа комфортный проезд до социально значимых мест.

После изменения расписания на линии по будням будут курсировать шесть автобусов большого класса, а по выходным — четыре. Число рейсов увеличится до 48. Сейчас первый рейс по будням отправляется от остановки «Госпиталь» в 06:00, а последний — от метро «Саларьево» в 21:20.

Также с 11 апреля маршрут начнет работать и по воскресеньям. Автобусы будут совершать 30 рейсов.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».