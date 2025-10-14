Два новых арт-объекта появились на улицах Чехова

В рамках проекта «АртУлочкаРТК» художники Наталья Офицерова и Дмитрий Кореневский подарили вторую жизнь двум старым распределительным ящикам. Заместитель руководителя муниципального округа Чехов Елена Татарчук совместно с начальником сервисного центра Макрорегионального филиала «Центр» организации «Ростелеком» Владимиром Ткаченко вручили им благодарственные письма.

Наталья Офицерова и Дмитрий Кореневский стали участниками масштабного проекта «АртУлочкаРТК» от центра «Ростелеком». Представители провайдера и администрации коллегиально принимали решение о том, что будет изображено на распределительных ящиках. В результате художники не только облагородили их внешний вид, но и органично вписали в городское пространство, наделив смысловой нагрузкой.

Наталья Офицерова и Дмитрий Кореневский оформили два телекоммуникационных шкафа на улицах Гагарина и Чехова. На первом изображен портрет Героя Советского союза, летчика Алексея Маркова, а на втором чайка и строчка из произведения Антона Чехова.