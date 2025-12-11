Два новых агрегата установили в котельной № 2 в Дедовске

Капитальный ремонт в этой котельной начался в апреле 2025 года, в рамках него планируют полностью модернизировать помещение и заменить оборудование. Два новых автоматических котла уже введены в эксплуатацию и обеспечивают теплом более 50 многоквартирных домов, а также социальные объекты города: детские сады, школу и больницу.

Ремонт котельной проводят в два этапа — в этом году заменили два старых котла и установили новое автоматическое оборудование, насосы и другие вспомогательные устройства, а в 2026 году появится третий котел и настроят все процессы работы. Также установят автоматизированную систему управления, которая позволит котельной работать без участия людей. После этого строители приступят к ремонту самого здания котельной.

Отметим, что за почти 60 лет работы, объект впервые проходит полное техническое переоснащение.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Цель модернизации — создание более надежной, экономичной и экологичной системы теплоснабжения для жителей Дедовска.