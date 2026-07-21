Два неонатолога начали работу в Дмитровском роддоме

В Дмитровском родильном доме к работе в отделении новорожденных приступили два опытных врача-неонатолога — Сирануш Эдилян и Оксана Кокорина. Приход новых специалистов направлен на укрепление кадрового состава и повышение качества медицинской помощи самым маленьким пациентам и их семьям.

Отделение новорожденных возглавила Сирануш Геворговна Эдилян — врач высшей квалификационной категории по неонатологии. Она окончила университет «Айбусак» в Ереване по специальности «Лечебное дело», затем ординатуру по неонатологии в Государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци и позднее освоила анестезиологию и реаниматологию в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. За плечами Сирануш Геворговны — более десяти лет работы врачом-реаниматологом-неонатологом, опыт руководства детским отделением и управления коллективом.

Совместно с ней к работе приступила Оксана Валериевна Кокорина — кандидат медицинских наук, врач первой квалификационной категории. Медицинское образование она получила в Новосибирской государственной медицинской академии, затем окончила ординатуру по педиатрии и прошла профессиональную переподготовку по неонатологии. Почти двадцать лет Оксана Валериевна работает в медицине, более пятнадцати из них — с новорожденными детьми.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян отметил, что приход новых специалистов станет серьезным усилением команды, подчеркнув их высокий профессионализм и преданность делу. Он выразил уверенность, что их знания и опыт позволят повысить качество медицинской помощи новорожденным и их семьям.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что привлечение квалифицированных медицинских кадров остается приоритетным направлением развития здравоохранения, и отметил важность доступности качественной помощи для жителей. Он пожелал новым специалистам успешной работы и профессиональных достижений. Дмитровский родильный дом продолжает развиваться, укрепляя кадровый потенциал и создавая условия для современного медицинского сопровождения женщин и новорожденных с первых минут жизни.