Два муниципальных участка в Мытищах отдадут под кладбища

Фото: Пресс-служба Мытищи

Городской округ Мытищи содержит 20 муниципальных кладбищ. Недостаток свободных земельных участков для захоронений обсудили на совещании.

Места для семейных захоронений предусмотрены на кладбищах «Ховрино», «Вешки», «Волково-1». Так с прошлого года здесь сделаны 14 родовых захоронений.Мусульманская община обратилась с просьбой сделать участок для погребения умерших исламской веры. Он появился на территории кладбища «Волково-1». Также на кладбище «Волково-2» имеется место для захоронения урн с прахом.

Стоит отметить, что все погосты с контейнерными площадками, баками с технической водой и емкостями с песком. Помимо этого есть места выдачи необходимого инвентаря и общественные туалеты.

Чтобы решить вопрос с нехваткой мест для захоронений, администрация оформляет два земельных участков в районе кладбищ «Юдино» и «Ховрино».

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