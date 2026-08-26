Два молодых врача начали работать в Ногинской больнице

В Ногинской больнице Богородского округа начали работу молодые специалисты — терапевт Инна Григорян и стоматолог Нико Беридзе. Оба врача окончили Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова в 2026 году по целевым договорам.

Инна Григорян стала участковым врачом-терапевтом поликлиники № 2 в Ногинске. В ее задачи входит ведение пациентов на участке, проведение профилактических осмотров, диагностика и лечение распространенных заболеваний, а также координация направления к узким специалистам.

Нико Беридзе приступил к работе в стоматологической поликлинике в Ногинске в должности врача-стоматолога. Он оказывает плановую и неотложную помощь, проводит диагностику и лечение заболеваний полости рта, консультирует пациентов по вопросам профилактики и гигиены.

Уже с августа оба специалиста ведут прием пациентов в подразделениях Ногинской больницы.

Целевое обучение — важный механизм кадрового обеспечения медучреждений. Оно позволяет готовить специалистов именно под потребности конкретной больницы и гарантировать, что выпускники придут работать в те подразделения, где в них особенно нуждаются. Появление новых врачей помогает снизить нагрузку на действующих специалистов и сократить время ожидания приема.