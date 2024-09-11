Два мобильных пункта вакцинации от гриппа открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе стартовала прививочная кампания. Жители муниципалитета могут сделать прививки в поликлиниках по месту прикрепления. Также в округе работают две передвижные бригады вакцинации.

Жительницы Орехово-Зуева Ирина Никонорова и Жанна Львова делают прививки для профилактики заболеваний в поликлинике по месту прикрепления.

«Каждый год тяжело болею, чем старше становишься, тем тяжелее переносится грипп. Дочка также приходит и муж, делаем от ковида и от гриппа, я не пропускаю», — поделилась Ирина Никонорова.

Прежде чем вакцинировать пациента, врач осматривает его. Больным острыми инфекционными и неинфекционными хроническими заболеваниями в фазе обострения постановка прививок противопоказана.

После вакцинации может незначительно повыситься температура тела, а на месте инъекции можно заметить покраснение.

«Сейчас мы проводим кампанию вакцинации против гриппа взрослым вакцинами „Совигрипп“ и „Флю-М“, детям — „Ультрикс Квадри“. Вакцины отечественного производства», — сказала врач-эпидемиолог Елена Юнусова.

Также в Орехово-Зуеве работают два передвижных прививочных пункта. По вторникам бригада медиков работает на привокзальной площади, а в четверг вакцинацию проводят на Октябрьской площади с 10:00 до 14:00 часов. Для того чтобы сделать прививку, нужно принести с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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