Два многоквартирных дома построили на набережной в Долгопрудном

В Долгопрудном два новых дома жилого комплекса «Бригантина» успешно прошли проверку Главгосстройнадзора Московской области. По итогам инспекции застройщик получил заключение о соответствии зданий проектной документации.

Многоэтажные дома компании «Гранель Инвест» возвели за два года. Их высота варьируется от 13 до 18 этажей. Один из корпусов оборудовали подземным паркингом, а к другому пристроили детский сад на 135 мест. На первых этажах домов разместятся 11 офисов и пять магазинов.

ЖК «Бригантина» находится в микрорайоне Водники на набережной Москвы-реки. В составе комплекса уже работают четыре детских сада и поликлиника. Сейчас под контролем Главгосстройнадзора продолжается строительство еще одного дома, детского сада и взрослой поликлиники.