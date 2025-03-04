Два многоквартирных дома для расселения аварийного фонда построят в Шатуре

Современные дома будут построены на Школьной улице. В новые квартиры переедут более 600 жителей муниципалитета.
Два новых многоквартирных дома будут расположены на участке за зданием центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Рядом в шаговой доступности находятся учебные корпуса шатурского лицея и детский сад.
Глава муниципального округа Николай Прилуцкий рассказал, что активная фаза строительства начнется в мае. В настоящее время подрядная организация готовит площадку для работ: укладывает временные подъездные пути и организует бытовой городок.
Чтобы создать комфортные условия для жителей, во дворе будет оборудована парковка. Для удобства семей с детьми около домов также обустроят игровую площадку. Проектом предусмотрена зона отдыха и поле для дворового футбола. Более детальная информация станет известна после окончательного утверждения проекта.
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