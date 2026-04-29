Два многоэтажных паркинга построят в ЖК «Яуза Парк» в Мытищах

Две многоэтажные парковки построят в Мытищах. Каждая из них будет рассчитана на 500 мест. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.

Региональный стройнадзор уже получил извещение о старте работ.

Здания оборудуют лифтами и лестничными пролетами для посетителей. На первых этажах откроют шиномонтажные мастерские площадью более 100 квадратных метров каждая.

Сейчас застройщик ведет подготовительные работы.

Стоянку строят на территории жилого комплекса «Яуза Парк» под контролем специалистов стройнадзора. Там уже возвели четыре дома, продолжаются работы над 10 МКД, детским садом и поликлиникой.