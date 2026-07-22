Два матча Юношеской футбольной лиги пройдут в Химках 25 июля

В Химках 25 июля пройдут два матча в рамках 17-го тура Юношеской футбольной лиги Центр. Соперником химчан в обеих встречах станут футболисты из Белгорода.

В 11:30 на поле выйдет команда 2011 года рождения, а в 14:00 — команда 2010 года рождения.

«Юношеская футбольная лига — это серьезный уровень для наших ребят, где каждый матч приближает их к большому спорту. У химчан хороший настрой. Ждем болельщиков на трибунах — поддержка очень важна для наших футболистов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Ранее воспитанники академии успешно завершили первую часть турнира Первенства Центрального федерального округа по футболу. На текущий момент команда «СШОР Химки» располагается на пятом месте в турнирной таблице среди 16 команд. До октября команде предстоит сыграть еще 14 туров.