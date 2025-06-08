Два лесных пожара потушили в Подмосковье за минувшие сутки

За сутки в Подмосковье ликвидировали два лесных пожара. Они произошли в Богородском и Орехово-Зуевском округах. В тушении задействовали 13 специалистов и шесть единиц техники. Об этом сообщили в подмосковном Комлесхозе.

Огонь вспыхнул в Кудиновском участковом лесничестве недалеко от города Старая Купавна. Еще одно возгорание обнаружили в двух километрах от деревни Давыдово.

Также в Комлесхозе МО спрогнозировали уровень пожарной опасности до 10 июня. Во вторник на большей части региона ждут второй класс, а Егорьевском и Талдомском лесничествах — первый.

О возгораниях жителей Подмосковья призвали сообщать по номеру 8-800-100-94-00 или 112.