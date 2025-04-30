Два лесных пожара потушили в Подмосковье во Фрязине и Коломне за сутки
Два возгорания выявили в лесах Подмосковья 29 апреля. Первый пожар обнаружили в трех километрах от Фрязина в Свердловском лесничестве. Огонь потушили за час.
Второй пожар выявили с помощью системы видеомониторинга в одном километре от села Нижнее Хорошово. На тушение направили 26 специалистов. Ликвидация заняла 4,5 часа.
Оба возгорания произошли из-за действий человека. Следственные органы устанавливают подозреваемых, материалы переданы в надзорные ведомства.
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