Два лесных пожара потушили в Подмосковье 25 мая

Два лесных пожара выявили в Подмосковье 25 мая. Они произошли в Воскресенске и Солнечногорске — оба удалось оперативно потушить.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, в Солнечногорском округе возгорание обнаружили в трех километрах от микрорайона Высокое. На тушение потребовалось около трех часов.

Еще один пожар зафиксировали с воздуха в Воскресенском округе, в 1,5 километра от села Усадище. Здесь четыре сотрудника и две единицы спецмашины справились с пламенем менее чем за полтора часа.

Следственные органы устанавливают виновных в поджогах. Нарушителям грозят крупные штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч для должностных лиц и до двух миллионов для организаций. В особо тяжких случаях возможно лишение свободы сроком до 10 лет. Все материалы переданы в надзорные органы для привлечения к ответственности.