Два лесных пожара потушили в Балашихе 6 июня

Два лесных пожара устранили в Балашихе за минувшие сутки. Их обнаружили около микрорайонов Гагарина и ВНИИПО, передали в подмосковном Комлесхозе.

О воспламенениях сообщили местные жители по телефону 112.

Огонь в Горенском лесничестве тушили час силами трех пожарных, задействовали две единицы техники. В Озерном лес спасали также трое сотрудников и одна пожарная машина.

Участки загорелись из-за нарушений правил безопасности отдыхающих. Виновников ищут.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, полагается штраф от 60 тысяч рублей до 2 миллионов, а в некоторых случаях лишение свободы до 10 лет.