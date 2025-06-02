Два корпуса ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове поставили на кадастровый учет

Постановка корпусов жилого комплекса «Рублевский Квартал» в Одинцове позволит новоселам оформлять право собственности на квартиры, получать медицинские услуги и записывать детей в школы и детские сады. Работа была организована Министерством жилищной политики и Управлением Росреестра Московской области.

Корпуса высотой от трех до восьми этажей включают 614 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, которые будут переданы собственникам с чистовой отделкой. Общие помещения спроектированы с акцентом на комфорт и безопасность: входные группы с панорамным остеклением, удобный доступ для маломобильных граждан, а также места для хранения колясок и велосипедов. Также во дворах установили игровые и спортивные площадки, обустроили зоны для прогулок.

Жилой комплекс в Одинцовском округе расположен в селе Лайково, рядом с Дубковским и Подушкинским лесами. Кроме того, в рамках проекта планируют построить три школы и четыре детских сада. Сейчас возводят первое общеобразовательное учебное заведение на 1100 учащихся.