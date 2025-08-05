Два корпуса Ступинской больницы капитально отремонтируют к декабрю

В ноябре 2025 года завершится строительство двух корпусов Ступинской клинической больницы в поселках Михнево и Малино. Процесс возведения объектов проверил депутат Государственной думы фракции «Единая Россия» Александр Коган.

В населенном пункте Михнево с 2023 года проводят ремонт в будущем медицинском центре, однако из-за смены подрядчика сроки работ сдвинулись. Точная дата их завершения станет известна через две недели.

Новые поликлиника и дневной стационар будут оснащены современным оборудованием, включая аппараты для рентгена, маммографии и ультразвуковых исследований. Также там появятся кабинеты специалистов.

В поселке Малино продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники, начатый в 2023 году. Коган совместно с представителями больницы, администрации и подрядчиками проверил результаты отделочных и инженерных работ.

«На втором этаже можно приступать к перекрытию потолка, установке светильников и укладке линолеума. Необходимо увеличить численность бригад с девяти до двадцати человек, чтобы уложиться в заявленные сроки. Стройконтроль и стройнадзор будут принимать качество работ», — подчеркнул парламентарий.