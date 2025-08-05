Два корпуса Ступинской больницы капитально отремонтируют к декабрю
В ноябре 2025 года завершится строительство двух корпусов Ступинской клинической больницы в поселках Михнево и Малино. Процесс возведения объектов проверил депутат Государственной думы фракции «Единая Россия» Александр Коган.
В населенном пункте Михнево с 2023 года проводят ремонт в будущем медицинском центре, однако из-за смены подрядчика сроки работ сдвинулись. Точная дата их завершения станет известна через две недели.
Новые поликлиника и дневной стационар будут оснащены современным оборудованием, включая аппараты для рентгена, маммографии и ультразвуковых исследований. Также там появятся кабинеты специалистов.
В поселке Малино продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники, начатый в 2023 году. Коган совместно с представителями больницы, администрации и подрядчиками проверил результаты отделочных и инженерных работ.
«На втором этаже можно приступать к перекрытию потолка, установке светильников и укладке линолеума. Необходимо увеличить численность бригад с девяти до двадцати человек, чтобы уложиться в заявленные сроки. Стройконтроль и стройнадзор будут принимать качество работ», — подчеркнул парламентарий.
По словам заместителя главного врача Оксаны Лобановой, после ремонта в поликлинике будут принимать терапевты, офтальмологи и отоларингологи. Кроме того, там появится кабинет неотложной помощи, рентген-блок и доступная входная группа для маломобильных посетителей.
Специалисты уже выполнили внутренние отделочные работы, монтаж фасада и проложили коммуникации.
«Сейчас на объекте девять человек, занимающихся отделкой. В августе мы завершим прокладку внутренних инженерных сетей и отделочные работы, после чего приступим к чистовым работам и благоустройству прилегающей территории», — сообщил начальник участка капитального ремонта Юрий Петрашко.
Оба корпуса должны быть сданы в ноябре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к открытию готовятся четыре новые поликлиники, а еще три начнут работать до конца года.