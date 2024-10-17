Два корпуса построят в ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе к осени 2025 года

Жилой квартал «Богдановский лес» построят в деревне Богданиха в Подмосковье. Два корпуса планируют возвести к осени 2025 года.

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили два корпуса в составе ЖК. Там уже возвели подземные части и продолжают монолитные работы. Готовность объектов составила 18%. Завершить работы планируют осенью 2025 года.

Жилой квартал находится в 17 километрах от Москвы. Вместе с тем, в регионе продолжают строительство Южно-Лыткаринской автодороги, после открытия которой пусть до столицы составит 20 минут.

На территории микрорайона построят многоэтажки, места для спорта и отдыха, а также четыре детских сада, три школы, поликлинику и торговый центр.

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