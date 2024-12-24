Два корпуса колледжа отремонтируют в Раменском в начале 2025 года

Два корпуса Раменского колледжа отремонтируют в Подмосковье. Там обновят фасад и кровлю, обновят коммуникации и установят новую мебель. Работы завершат в начале 2025 года.

Капитальный ремонт учебного и бытового корпусов колледжа на Красноармейской улице уже завершается. Сейчас там трудятся 125 рабочих, а готовность объекта превысила 95%.

«Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — уточнили в подмосковном Минстрое.