Два корпуса колледжа отремонтируют в Раменском в начале 2025 года

Два корпуса Раменского колледжа отремонтируют в Подмосковье. Там обновят фасад и кровлю, обновят коммуникации и установят новую мебель. Работы завершат в начале 2025 года.
Капитальный ремонт учебного и бытового корпусов колледжа на Красноармейской улице уже завершается. Сейчас там трудятся 125 рабочих, а готовность объекта превысила 95%.
«Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — уточнили в подмосковном Минстрое.
Общая площадь двух корпусов превышает пять тысяч квадратных метров. Там провели фасадные и кровельные работы, обновили коммуникации, входные группы, обустроили пандусы.
Здания будут готовы вновь принять студентов в начале 2025 года.
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