Два корпуса колледжа отремонтируют в Раменском в начале 2025 года

Фото: Минстрой МО

Два корпуса Раменского колледжа отремонтируют в Подмосковье. Там обновят фасад и кровлю, обновят коммуникации и установят новую мебель. Работы завершат в начале 2025 года.

Капитальный ремонт учебного и бытового корпусов колледжа на Красноармейской улице уже завершается. Сейчас там трудятся 125 рабочих, а готовность объекта превысила 95%.

«Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — уточнили в подмосковном Минстрое.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
1/3
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
2/3
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
3/3

Общая площадь двух корпусов превышает пять тысяч квадратных метров. Там провели фасадные и кровельные работы, обновили коммуникации, входные группы, обустроили пандусы.

Здания будут готовы вновь принять студентов в начале 2025 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте